Verwaltung weist Eltern-Widersprüche zurück

Die Eltern der Kindergarten-Knirpse im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Kranichfeld stehen weiterhin in der Pflicht, von diesem Jahr an neben den bisherigen Entgelten für die Betreuung auch eine Servicekostenpauschale zu zahlen. Widersprüche, die zahlreiche betroffene Eltern gegen den tieferen Griff ins Portemonnaie einreichten, wies die VG inzwischen als unbegründet zurück.

Mit der Servicekostenpauschale werden Leistungen bezahlt, die sich rund um die Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten im Kindergarten drehen, etwa das Decken und Abräumen des Tisches und das Geschirrspülen. Das novellierte Thüringer Kitagesetz verpflichtet die örtlichen Aufgabenträger der Kinderbetreuung dazu, diesen Posten aus den generellen Betreuungskosten herauszurechnen und gesondert dafür aufzukommen.

Bis einschließlich 2019 hatte sich die VG Kranichfeld mit ihren Mitgliedsgemeinden dafür entschieden, diese Kosten aus den eigenen kommunalen Haushalten zu begleichen. Im Haushaltsjahr 2020 sei das aufgrund der erwarteten Mehrausgaben jedoch nicht mehr in vollem Umfang möglich. Die Verwaltung schlug deshalb vor, von den 23,74 Euro, die pro Kind und Monat für die Serviceleistungen fällig werden, zumindest jeweils 11 Euro von den Eltern begleichen zu lassen. Die VG-Versammlung stimmte der Einführung dieser Pauschale im Dezember zu.

Bei denen, die zur Kasse gebeten werden, löste die Entscheidung eine Welle der Empörung aus. Die Pauschale sei sozial unverträglich, da sie auch jene Eltern zahlen müssten, die aufgrund ihrer Einkommens- und Lebenssituation von den Kita-Gebühren befreit sind. Zudem sei das durchschnittliche Entgelt, das die VG Kranichfeld für die Kinderbetreuung von den Eltern verlangt, ohnehin schon höher als in vielen Nachbarkommunen. Blankenhain, Stadtilm oder auch die VG Riechheimer Berg seien obendrein nicht damit überfordert, die Servicekosten selbst zu tragen.

Der wesentliche Kritikpunkt der Eltern war es außerdem, von der Verwaltungsgemeinschaft vorab nicht in die Diskussion um die Erhebung der Pauschale einbezogen worden zu sein. Dieses Versäumnis räumte inzwischen auch VG-Vorsitzender Fred Menge ein „Rein rechtlich sind wir zwar nicht dazu verpflichtet, vor solchen Entscheidungen die Elternvertreter anzuhören. Aber in diesem Falle wäre es sicher angemessen und schlichtweg anständig gewesen. Ich hatte die Tragweite der Entscheidung einfach unterschätzt“, sagte der VG-Chef. Seit Beginn dieser Woche ist er deshalb abends auf Tour, um in den sechs Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft mit den Eltern zu reden, sie zu informieren und den Standpunkt der Verwaltung zu erläutern. Wenigstens einige Wogen konnte er dabei offenbar glätten. Außerdem stehe noch nicht fest, ab wann die beschlossene Pauschale erhoben wird – für den Januar wohl noch nicht.

Abseits des Inhaltlichen wies die VG die eingereichten Widersprüche der Eltern formal zurück. Die Kinderbetreuung sei hier auf privatrechtlicher Vertragsbasis geregelt, nicht auf öffentlich-rechtlicher. Der Einführung der Servicekostenpauschale musste deshalb kein Bescheid vorausgehen. Und nur einem solchen hätten die Eltern in dieser Form widersprechen können.