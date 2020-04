Die Vollsperrung der Feuerbachstraße in Weimar dauert eine Woche länger

Verzögerung in der Feuerbachstraße

Zwar stehen in Weimar keine neuen baustellenbedingten Sperrungen an. Allerdings dauert die Vollsperrung der Ludwig-Feuerbach-Straße sechs Tage länger als geplant, nun voraussichtlich bis 30. April. Grund seien „technische Verzögerungen“ bei einem Stromanschluss. Die Vollsperrung vom Legefelder Weg zum Sportplatz, wo ein neuer Gasanschlusses entstand, soll wie geplant am Freitag, 24. April, spätestens 17 Uhr enden.