Georg Scheide, Geschäftsleiter des Abwasserzweckverbandes Nordkreis Weimar, und der Polier der Firma WBB, Hubert Gappa, an einer der Unterdruck-Anlagen, mit der das Abwasser aller 138 Hausgrundstücke in Krautheim künftig zur neuen Kläranlage des Dorfes transportiert werden soll.

Verzug durch Lieferschwierigkeiten in Krautheim

Zu den Leidtragenden der Corona-Krise gehört inzwischen auch der Abwasserzweckverband (AZV) Nordkreis Weimar: Die Umstellung von Krautheim auf ein modernes Entsorgungssystem dauert wohl länger als geplant. Statt im März begannen die Arbeiten Anfang April, „und die Lieferzeiten für Material sind deutlich länger geworden“, bedauert Uwe Katzung, dessen Planungsbüro das Projekt betreut. „Teilweise sind die Lieferketten am Zusammenbrechen.“ Georg Scheide, der Geschäftsleiter des AZV, ergänzt: „Wir müssen immer ein Vierteljahr vordenken, wenn wir verhindern wollen, dass die Baustelle durch Materialmangel ins Stocken gerät.“Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ursprünglich sollten der Bau einer Kläranlage am Ortsrand in Richtung Haindorf, der Anschluss der 138 Hausgrundstücke an ein Unterdruck-Entwässerungsnetz und die Inbetriebnahme dieses Systems bis Jahresende abgeschlossen sein. Inzwischen rechnet Georg Scheide mit März 2021. Dann können die Krautheimer ihre bisherigen, ausschließlich mechanisch arbeitenden Klärgruben aus DDR-Zeiten kurzschließen. Die Wasserqualität der Scherkonde sowie des Stausees Großbrembach soll sich durch die dann deutlich geringere Belastung mit Phosphaten und Nitraten entscheidend verbessern.

Die Firma WBB, welche die Ausschreibung gewonnen hat, baute ihr Basisquartier und Materiallager am Krautheimer Kulturhaus auf. Die Arbeiten begannen am westlichen Ende des Schenkangers. Neugierige Krautheimer können dort die Technik, die sie bisher nur von Bildern kannten, jetzt schon einmal in Augenschein nehmen: Elf Unterdruck-Anlagen sind entweder bereits in der Erde oder stehen neben den Schächten, um dort in den nächsten Tagen eingesetzt zu werden. Es handelt sich um eine Konstruktion der ehemaligen Firma Rödiger, die inzwischen zur international tätigen Aqseptence-Gruppe gehört. Knapp mannshoch, schmucklos, komplett aus wetterfestem Kunststoff. Obendrauf ein Behälter, in dem sich Abwasser und Fäkalien sammeln. Ein Schwimmer meldet dem Steuerungssystem, wenn er voll ist, dann öffnet sich das Hauptventil, und der Inhalt wird abgesaugt. Den Unterdruck im Leitungssystem erzeugen zwei Verdichter auf dem Kläranlagen-Gelände.

Wegen der Schließsysteme und des geringeren Leitungsdurchmessers im Vergleich zu Freispiegel-Entwässerung ist das Unterdruck-System etwas empfindlicher gegen mögliche Verstopfungen: Feuchttücher, Wattestäbchen, Damenbinden und andere nicht wasserlösliche Artefakte gehören ohnehin nicht ins WC, in Krautheim ist die Einsicht der Nutzer künftig noch stärker gefragt.

Die Bauarbeiten starteten an der wohl schwierigsten Stelle: Unter dem westlichen Schenkanger liegt eine dicke Kalkstein-Schicht. „Mit dem Bagger kommt man da nicht einfach rein“, sagt WBB-Polier Hubert Gappa. „Wir arbeiten uns mit dem Fräskopf mühsam voran, immer 40 Zentimeter, dann wird das Fräsgut herausgebaggert.“ Immerhin 1,70 Meter tief mussten die Arbeiter zu Beginn schachten. „Dadurch ist es auch lauter als auf einer normalen Baustelle“, weiß Gappa. „Aber noch mögen uns die Anwohner. Ab und zu stellt auch mal jemand Kuchen hin.“ Mit neun Mann vor Ort ist die Baustelle Krautheim personell gut aufgestellt.

Die Unterdruck-Technik geht übrigens nicht Schritt für Schritt in Betrieb, sondern erst wenn alle 138 Hausanlagen fertig sind, werden sie gleichzeitig „scharfgestellt“. Die Technik ist für mindestens 50 Betriebsjahre ausgelegt. Der Bau des Leitungssystems kostet 2,2 Millionen Euro, weitere 1,2 Millionen die Kläranlage, die mit Scheibentauchkörper-Technik und Phosphor-Entfernung arbeitet. An sie werden im nächsten Jahr auch die Schwerstedter Haushalte angeschlossen.