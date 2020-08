Vor dem Semesterbeginn am 7. September stehen Mitarbeiter der Volkshochschule Weimar am Donnerstag, 20. August, 10 bis 17 Uhr, wieder mit dem Lasten- und Informationsrad „LaRa“ im Atrium. Neben dem Programm des Herbstsemesters mit all seinen digitalen und analogen Angeboten gibt es auch Informationen zu Sonderveranstaltungen oder zur Organisation der Kurse in Pandemiezeiten. Und natürlich ist auch wieder an die Kinder gedacht, die bei „LaRa“ vorbeischauen. Am Donnerstag, 27. August, 17.30 Uhr, wird zum traditionellen Informationsabend ins VHS-Haus am Graben 6 eingeladen. Neben der Midissage zur Ausstellung „Voll der Osten - auch in Weimar“ mit Fotos der „Ostkreuz Agentur der Fotografen“ und des Weimarer Fotokünstlers Claus Bach ist auch Gelegenheit zu Gesprächen mit Kursleitenden der VHS wie auch zur Anmeldung.