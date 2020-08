VHS verstärkt digital unterwegs

In einer Auflage von 5500 Exemplaren liegt das Programm des VHS-Herbstsemesters an allen bekannten Stellen und Orten in der Stadt aus. Auf 82 Seiten blättert sich die gewohnte Vielfalt unterschiedlicher Kursangebote auf. Allerdings werden die Kurse aufgrund von Abstandsregeln weniger Teilnehmende haben, rät VHS-Sprecher Ralf Finke Interessierten, sich schnell anzumelden. Erstellt wurde das Programmheft unter Beachtung des Infektionsschutzkonzeptes. Der neue Bereich „vhs daheim & unterwegs“ biete Vorträge und Kurse aus allen Fachbereichen, die sowohl zu Hause als auch von jedem Ort weltweit mit dem Tablet, dem PC oder Smartphone verfolgt werden können. Der Erneuerung der Hardware und schneller Internetzugang seien an der VHS Weimar bereits umgesetzt worden. Ralf Finke weist zudem auf eine neues Angebot im Mehrgenerationenhaus in Weimar-West hin. Dort wendet sich ein offener Lerntreff an deutschsprachige Erwachsene, die Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Der Informationsabend zum Herbstsemester findet am Donnerstag, 27. August, im VHS-Haus, Graben 6, statt und startet um 17.30 Uhr mit einer Midissage.

