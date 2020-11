VHS Weimar bleibt weiterhin geöffnet

Die Volkshochschule (VHS) Weimar bietet weiterhin den Großteil ihrer Kurse an, wohlwissend, dass dies Chance und Verantwortung zugleich ist. Wie weiter mitgeteilt wird, können die gebuchten Kurse bis auf wenige Ausnahmen in den nächsten vier Wochen unter strenger Beachtung des Infektionsschutzkonzeptes weiter besucht werden. Aussetzen müssen in den nächsten vier Wochen allerdings jene Kurse, die ein erhöhtes Risiko für mögliche Ansteckungen haben. Dies betrifft nach Angaben aus der VHS Gymnastik- und Bewegungskurse, Tanzkurse sowie Einzelveranstaltungen und Vorträge. Diese Regelung tritt ab Mittwoch in Kraft. Nach momentaner Lage werden die Kurse ab Dezember weitergeführt und entweder in den Januar hinein verlängert oder unter Reduzierung der Gebühr verkürzt.