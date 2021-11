Video-Film über Weimar-West im Bürgerzentrum zu sehen

Weimar. Das Studio Mosaik und das Quartiermanagement präsentieren ihren Kurzfilm über Weimar-West.

In kleinem Rahmen von Beteiligten, Machern und Akteuren aus dem Stadtteil Weimar-West präsentieren der Verein Gaswerk und das Quartiersmanagement Weimar-West am Mittwoch, 1. Dezember, 17 Uhr, im Bürgerzentrum ihren rund 15-minütigen Videofilm über Weimar-West. Der Kurzfilm entstand gemeinsam mit Anwohnerinnen und Anwohnern. Zu erleben ist eine Momentaufnahme über das Leben in diesem Stadtteil. Der Film gibt Einblicke ins Quartier, nimmt mit an dessen besonderen Orte und spricht mit Bewohnern über ihr Leben im Quartier, über ihre Wünsche und Visionen für Weimar-West. Die Präsentation wird mit 2G-Regelung und mit Tragen der Maske durchgeführt.

Anmeldung erbeten unter 0176/ 64654068 oder info@weimar-west.de