Die Ponys des Erlebnisbauernhofes in Oberweimar sind beliebte Gäste im Kursana an der Leibnizallee.

Weimar. Via Tablet können Bewohner des Kursana-Domizils nun mit ihren Angehörigen kommunizieren. Tierischer Besuch sorgte zusätzlich für Abwechslung.

Videochat im Seniorenheim

Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen: Mit der Bereitstellung zweier Tablets hat das Kursana Domizil Weimar neue Kommunikationswege für die Bewohner erschlossen.

Die Tablets werden rege genutzt: für Videotelefonate mit den Angehörigen, aber auch, um Fotos, Videos oder Kurznachrichten zu verschicken. Mit technischen Hilfsmitteln und dem engagierten Support von Kursana-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelingt es vielen Senioren auf diese Weise, den Kontakt zu ihren Lieben aufrechtzuerhalten. „Es ist doch wichtig, seine Verwandten auch mal ‚zu Gesicht‘ zu bekommen“, findet Stephanie Richter, die Leiterin der sozialen Betreuung im Domizil. Wenn Geburtstage nicht in der Familie gefeiert werden können, ist diese Form der Unterhaltung von Angesicht zu Angesicht ein Trost. Aber auch sonst wissen beide Seiten die neuen digitalen Möglichkeiten zu schätzen. Schließlich können sie so am Alltag ihrer Lieben teilhaben und sich überzeugen, dass es dem jeweils anderen gut geht.

„Die Mutti oder den Vati bei uns in guten Händen zu wissen, ist für die Angehörigen eine große Erleichterung. Wir bekommen so viel positives Feedback und Dankbarkeit, sowohl von den Bewohnern wie auch von ihren Familien“, berichtet Stephanie Richter.

Für Abwechslung sorgte jetzt bei den Bewohnern des Kursana-Domizils auch tierischer Besuch: Vom Erlebnisbauernhof kamen mit Tiertherapeutin Katrin Jacob die Ponys Ole und Kleiner Onkel sowie die Alpakas Blue und Bobby.