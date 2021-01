Eine Werkschau wie noch vor einem Jahr wird es in der Weimarer Malschule coronabedingt nicht geben.

Videofilme geben Einblick in Weimarer Malkurse

Weimar. Noch immer ist es still in den Ateliers der Weimarer Mal- und Zeichenschule. Vorerst ruht der Kursbetrieb und auch die eigentlich für den 24. Januar geplante Werkschau muss coronabedingt ausfallen, teilte Malschulleiterin Dana Fürnberg mit. Das Team der Malschule war trotzdem nicht untätig, verweist Dans Fürnberg auf die am Mittwoch freigeschaltete neue Website der Mal- und Zeichenschule. Gemeinsam mit der Weimarer Designagentur Goldwiege wurde nach Angaben der Malschulleiterin ein völlig neues, frisches Layout erarbeitet, dass mit einigen Überraschungen aufwarte.

Anmeldungen für das Frühjahrssemester

Neu sei unter anderem auch die Vorstellung der Kurse und Workshops in kleinen Videofilmen, die von Malschuldozentin Tina Wagner produziert wurden. Wann der Kursbetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei derzeit offen. Doch Dana Fürnberg hofft, dass sich mit dem nahenden Frühling um die Osterzeit die Lage stabilisiert hat. Dafür möchte das Team der Malschule vorab einen reibungslosen Start organisieren und freue sich über Anmeldungen für das Frühjahrssemester. Selbstverständlich würden nach den Worten von Dana Fürnberg alle Teilnehmer mit einer Gutschrift aus dem vergangenen Sommer bei der Planung berücksichtigt.

www-malschule-weimar.de