Die Baustelle Sophienstiftsplatz in Weimar Ende Oktober. Am Jahresende soll der Abschnitt fertig sein.

Seit den Sommerferien wird am Sophienstiftsplatz sowie in der Erfurter und der Coudraystraße gebaut: am Trink- und am Abwassernetz, am Datennetz der ENWG sowie am Ausbau der Straße samt Nebenanlagen.