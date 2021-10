Viel Futter für Kromsdorfer Mosterei

Kromsdorf. Die Grundschüler aus Kromsdorf und Oßmannstedt retteten das von Sturm Ignatz heruntergewehte Obst vor dem Verderben und brachten es zur Mosterei.

Die Mosterei des Vereins Ilmtal-Streuobst hat Futter. Die Grundschüler der Wielandschule in Kromsdorf und Oßmannstedt starteten einen besonderen Ernteeinsatz mit dem Ziel, Äpfel für den eigenen Apfelsaft zu ernten. Organisiert wurde die Aktion vom Streuobst-Verein und Schulleiterin Anke Meißner mit ihrem Team.

Beinahe wäre Sturmtief „Ignatz“ dem Vorhaben in die Quere gekommen. Denn die Böen hatten alles Obst von den Bäumen geschüttelt. Da half nur schneller Einsatz, um möglichst viele Äpfel und Birnen vor dem Verderben zu retten. Mit drei Teams, Leitern, Kisten und Säcken begleitete der Verein die Kinder zu den Streuobstwiesen. Jeweils zwei Klassen waren in Oßmannstedt und an zwei Standorten in Denstedt im Einsatz, um Obst zu sammeln. Gemeinsam wurde aufgelesen, Kisten und Säcke gefüllt. Am Anfang war den Kindern noch kalt. Manche taten sich schwer, ins nasse Gras zu greifen, um die Äpfel aufzuheben. Jeder Apfel wurde dreimal umgedreht, ob er denn auch für den Saft geeignet wäre. Doch die Vereinsmitglieder und Lehrer gaben sich alle Mühe, die Motivation der Kinder aufrecht zu erhalten. Schließlich war der Transporter bis auf den letzten Winkel gefüllt.

In der Ilmtal-Mosterei in Kromsdorf wurde anschließend die Ernte gewogen – fast 1,4 Tonnen sind zusammengekommen. Zusätzlich bekam die Schule noch eine Apfelspende aus Denstedt. Jetzt hatte aber die ausschließlich im Ehrenamt betriebene Mosterei ein Problem. Wie sollten die vielen Äpfel zusätzlich zu den schon geplanten Lieferungen der Mosterei-Kunden verarbeitet werden? Fallobst hält sich nur wenige Tage. Mit großem Einsatz und einigen Überstunden konnte das Obst dennoch verarbeitet werden. Alles in allem presste die Kromsdorfer Mosterei allein am vergangenen Wochenende über vier Tonnen Äpfeln, Birnen und Quitten zu Saft. Sämtliche Termin-Anfragen konnte die Mosterei in diesem Jahr jedoch nicht berücksichtigen. Es habe einfach zu viel Obst gegeben.