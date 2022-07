Viele Genesene im Weimarer Land

In einem Testzentrum wird gerade eine Probe vorbereitet

Weimar. Die Indizdenzen im Kreis Weimarer Land und in der Stadt sinken.

Um 134 ist am Wochenende die Zahl der aktuell Infizierten im Weimarer Land zurückgegangen. Der Kreis meldete am Montag für diesen Zeitraum 33 neue Infektionen sowie derzeit 387 Bewohner mit einer Corona-Infektion. Davon werden 12 (+1) stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ging über das Wochenende auf 391,3 (Freitag 467,9) zurück.

In Weimar sind seit Freitag 35 neue Infektionsfälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank geringer als im Landkreis von 384,0 auf 368,7 zu Wochenbeginn. Noch einmal angestiegen ist hingegen der Hospitalisierungswert in der Kulturstadt: Er beträgt jetzt 27,7. Am Freitag war er 23,0, geht aus Informationen des Landes hervor.