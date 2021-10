Die Hüpfburg war eine der Attraktionen beim Erntedankfest 2021 in Vollersroda.

Viele helfende Hände sorgen für gelungenes Erntedankfest in Vollersroda

Vollersroda. Der Heimatverein Vollersroda e.V. stellte erneut ein Herbstfest für alle im Dorf auf die Beine.

Das Erntedankfest fand in diesem Jahr zum 3. Mal in Vollersroda im Weimarer Land statt. An der Organisation und Durchführung beteiligte sich der größte Teil des Dorfes. Selbst Einwohner, die beim Fest nicht dabei sein konnten, unterstützten die Veranstaltung mit Sach- und Geldspenden.

Die eigentliche Organisation für das Herbstfest begann bereits im März und wurde im Juli mit den Anträgen beim Gesundheitsamt, der Verwaltungsgemeinschaft sowie beim Landratsamt konkret.

Barbara Diesmann vom Heimatverein Vollersroda e.V. hatte die entsprechenden Behörden angeschrieben, Daniel Neumann kümmerte sich um die Aufgabenverteilung und die Finanzierung. Matthias Wolf holte die Genehmigung zur Durchführung ein.

Erfreulich war für die Haupt-Organisatoren die immer größer werdende Zahl an Helfern - es gab sogar mehr Anfragen zur Hilfe, als letztendlich gebraucht wurde. Die Dorfbewohner stellen immer wieder uneigennützig technische Geräte zur Verfügung, die für ein erfolgreiches Fest nötig sind. So wurde es auch in diesem Jahr eine gesellige Feier für jung und alt.