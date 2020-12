Viele neue Gesichter in der IHK-Vollversammlung

Elf von neunzehn Unternehmern aus der Region sind im neuen „Parlament der Wirtschaft“ vertreten. Sie erhielten bei der Wahl zur Vollversammlung der IHK Erfurt die erforderlichen Stimmen.

Als Vertreter für das verarbeitende Gewerbe wurde Gerd Jüttner (JKB Jüttner Ladenbau, Blankenhain) wieder gewählt, neu in der Vollversammlung ist Michael Weber (Desay SV Automotive Europe, bisher Antennentechnik Bad Blankenburg, Legefeld). Die Interessen der Einzelhändler vertritt Annette Projahn (Modepassage am Markt, Weimar). Sie gehört dem Gremium seit 2007 an, ist unter anderem IHK-Vizepräsidentin.

In der Gruppe Verkehr ist Carmen Licht (Transporte Carmen Licht, Kranichfeld) neu dabei, ferner im Bereich Gastronomie/Fremdenverkehr Claudia Wießner (Amalienhof, Weimar). Für Banken/Versicherungen wurde der VR-Bank-Vorstandsvorsitzende Manfred Wagner ebenso wiedergewählt wie für „sonstige Dienstleistungen“ Karin Katzung (Ingenieurbüro Katzung, Weimar). Neu hier sind Christian Berthold (Antenne Thüringen, Weimar), Ulrike Köppel (Weimar GmbH), Janine Vettermann (Ingenieurbüro Vettermann, Weimar) und Anne Hartung (Hartung & Ludwig Architektur- und Planungsgesellschaft, Weimar).