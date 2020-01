Weimar. Zu einem Kultur-Brunch lädt am Sonntag, 19. Januar, das Studio Mosaik an der Schwanseestraße 92 ein und informiert über sein neues Jahresprogramm.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vielfältiges Programm für 2020

Bei einem Kultur-Brunch stellt das Studio Mosaik am morgigen Sonntag, 19. Januar, im Gaswerk an der Schwanseestraße 92 sein Programm 2020 vor. Das Amalia Quartett eröffnet die Veranstaltung um 10.30 Uhr, um 11 Uhr führt die L.A.G Puppenspiel e.V. Erfurt ihr neues Stück „Der Kaiser und die Nachtigall“ auf. Einlass ist ab 10 Uhr. Es gibt Leckereien von Mattia Risaliti, – auch auf dem Porzellan Service, welches von Anwohner*innen aus Weimar dekoriert wurde.

Im Anschluss präsentieren die Workshopleiter ihre Vorhaben für 2020. So wird die Schäferin und Künstlerin Karo Kollwitz voraussichtlich im Juni wiederum mit ihren Waldschafen in Weimar-West sein und freie Zeichenkurse geben. Unter dem Motto „Wir sprühen vor Ideen“ können Interessierte mit Nils Jänisch („Bert“) ganz legal selbst einmal zur Sprühdose greifen und zeigen was in ihnen steckt. Viele weitere Workshops werden die Kreativität in Weimar-West herausfordern. Auch wird es wieder einen Porzellan-Workshop geben. Alles weitere erfahren Interessierte bei dem Kulturbrunch.