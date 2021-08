Vielfalt des Weimarer Sport in einer Ausstellung im Atrium

Weimar. Statt bei der traditionellen Sportmeile präsentieren sich die Vereine diesmal samt Gewinnspiel im Einkaufscenter.

Im vergangenen Jahr hatte der Stadtsportbund (SSB) Weimar die traditionelle Sportmeile im Atrium komplett abgesagt. In diesem Jahr will er nicht erneut darauf verzichten, die Vielfalt des Weimarer Sports öffentlich zu präsentieren und für die Vereine zu werben. Deshalb läuft die Sportmeile seit dieser Woche in Form einer Ausstellung, teilte der SSB gegenüber unserer Zeitung mit.

Drei Wochen lang erhalten Interessierte Informationen über verschiedene Vereine, Veranstaltungen und den Stadtsportbund. Diese Vereine haben Plakate gestaltet oder Material zur Gestaltung zur Verfügung gestellt. Die daraus entstandene Ausstellung können Atrium-Besucher mit einem sogenannten Actionbound, also mithilfe einer App, bis zum 12. September erkunden.

Darüber bestehe zugleich die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Als Preise winken laut Stadtsportbund Gutscheine des Shopping-Centers sowie Sachpreise. Ebenso willkommen seien natürlich auch alle, die einfach einen Blick auf die vielfältigen Angebote der Sportvereine für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren werfen möchten, betonte SSB-Vereinsberaterin Astrid Hentrich.