Vielschichtigkeit wahrnehmen

Weimar. In ihrem Wort zum Sonntag zieht Regionalbischöfin Friederike Spengler eine Parallele von der Zwiebel zur Vielschichtigkeit eines Menschen.

Zwiebeln schneiden. Gleich ist die Pfanne heiß. Ich muss mich beeilen, sonst verbrennt das Öl. Schnell ziehe ich die Haut des Gemüses ab. Die zweite darunter auch. Und, ach, da geht es ja weiter. Nichts mit schnell fertig sein. Ich muss auch diese Schicht noch abziehen. Langsam brennen mir die Augen. Immer neue Schichten, immer mehr und mehr muss ich ran, um an das zu kommen, was ich dann letztendlich genießen möchte. „Ich habe sieben Häute und beiße alle Leute“, das Kinderrätsel fällt mir ein. Die Zwiebel hat es in sich.

Es braucht nur wenige Stichworte, und Menschen werden festgelegt: Auf ihre politische Meinung, auf ihr soziales Umfeld, auf ihre Bildung und Herkunft hin, auf ihren Musik- und Kunstgeschmack… Wir sind schnell geworden mit diesen Festlegungen. Und wer einmal drin ist in den Schubladen, der kommt auch nicht so schnell wieder raus. Das ist einfach, in solchen Mustern zu denken, zu sortieren, zu handeln. Viel schwerer ist es, die vielen Schichten zu sehen. Der Sache, der Meinung, der Ansicht auf dem Grund zu gehen. Das macht Arbeit. Sieben Häute und dann kommen einem auch noch die Tränen bei der Arbeit…

Ich träume von einer Gesellschaft, in der wir uns die Mühe machen, die Vielschichtigkeit aneinander wahrzunehmen und nicht den äußeren Schein als die ganze Wahrheit zu glauben. Die Polarisierung hätte dann keine Chance, weil die Schubladen unseres Denkens nicht mehr ausreichten. Vielmehr würden Vielfalt und Vielschichtigkeit wie die vielen Häute der Zwiebel zum Vorschein kommen. Und erst durch behutsame Abschichtung kämen wir zum Kern: Zu dem, was jeden und jede ausmacht.

Ich bin froh, dass Gott mich im Kern ansieht, um meine vielen Abschichtungen weiß und sich niemals mit dem äußeren Schein begnügt. Das macht mich innerlich frei. In diese Freiheit gestellt, will ich auch jene sehen, denen ich begegne. Jeden Menschen. Ganz gleich, welche äußere Schicht mich gerade dazu verleiten will, ihn in eine Schublade zu stecken…

Ach, da fällt mir ein: am Wochenende ist ja Zwiebelmarkt in Weimar…

Friederike F. Spengler ist Regionalbischöfin der Propstei Gera-Weimar.