Krautheim. Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Ramsla kann starten. Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg vergab die ersten Aufträge.

Vier Aufträge für Firmen in der Landgemeinde Am Ettersberg

467.269 Euro und 42 Cent: Das ist die Gesamtsumme der sieben Aufträge zum Rohbau des neuen Feuerwehr-Gerätehauses in Ramsla, die der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg am Mittwochabend im Krautheimer Bürgerzentrum vergab. Damit steht dem Baustart nichts mehr im Wege: Die Verträge gehen Anfang kommender Woche in die Post, voraussichtlich Anfang März rücken die ersten Baumaschinen an.