Vier Bänke aus dem Skatepark in Weimar geklaut

Bei der Tat kam offenbar schweres Gerät zum Einsatz.

Am Mittwoch gegen 16:40 Uhr wurde bekannt, dass am Skaterpark in der Budapester Straße Bänke fehlen würden. Eine Überprüfung bestätigte laut Polizei den Diebstahl von vier Bänken.

Diese waren mit Schrauben gegen Wegnahme gesichert. Die Schrauben wurden offenbar mittels Trennschleifer entfernt.

Der Wert der Bänke wird auf rund 300 Euro geschätzt.

