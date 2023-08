Vier Evangchellisten zu Montagsmusiken

Tiefurt. Die Konzertreihe der Montagsmusiken in Tiefurt werden durch vier „Evangchellisten“ weitergeführt.

Was klingt schöner als ein Cello? Vier Celli, meint das Team der Tiefurt Kultur. Die „Vier EvangCellisten“ sind ein Celloquartett. Die Mitglieder gründeten es während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Weimar. Nun gastieren sie zu den Montagsmusiken am 14. August ab 18 Uhr in oder an der Christophoruskirche. Durch swingende Rhythmen und ein samtweiches Spiel sowie eine humorvolle Moderation wollen die vier Musiker ihr Publikum überzeugen. „Vielsaitig“ im Wortsinne, bietet das Ensemble laut Mitteilung neben volltönendem Wohlklang ein breites, unterhaltsames Repertoire von Klassik bis Jazz. Im Fokus stehen Opern-Arrangements, Tangos, Folksongs und Musik aus aller Welt bis hin zu Filmmusik – alles arrangiert für 16 tiefe Saiten.

Die Namen der Originalbesetzung der „Vier EvangCellisten“ (Markus Jung, Mathias Beyer, Lukas Dihle und Hanno Riehmann) ähneln denen der vier Evangelisten, wodurch es zu der besonderen Namensgebung kam. Inzwischen tritt das Ensemble auch als Sextett und Oktett unter dem Namen „projects4cellos“ auf. Die Musiker sind heute Mitglieder der Sinfonieorchester in Hof, Nürnberg, Meiningen und der Staatskapelle Weimar. Eintritt gegen Spende.