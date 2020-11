Vier neue Hürden auf Weg und Straßen in Weimar

Vier neue Vollsperrungen treten am 16. November in Weimar in Kraft. Bis voraussichtlich Mitte Juni betrifft das ab Montag in West den Fußweg zwischen der Florian-Geyer-Straße und Eiserner Brücke nördlich des Blockheizkraftwerkes. Dort wird laut Stadt der Weg saniert und der ersehnte neue Bolzplatz gebaut. Bis 26. November vorgesehen ist die Vollsperrung an der Fritz-Reuter-Straße 4 und 14. Der Grund ist ein neuer Gas-Hausanschluss. Arbeiten an einem Abwasser-Hausanschluss führen zudem vom 16. November bis voraussichtlich 27. November zu einer Vollsperrung an der Dürrenbacher Hütte 8 und 8a. Und schließlich wird die Schloßgasse zwischen Kaufstraße und Oberer Schloßgasse zwei Wochen für die Reparatur der Trinkwasserleitung voll gesperrt. Als Umleitung dient der Bornberg.