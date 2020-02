Vier Trauungen am 20.02.2020 in Weimar

Er gehört in diesem Jahr zu den potenziell gefragten Tagen, für Geburten wie für Eheschließungen: der 20.02.2020. Im Standesamt der Stadt Weimar ist der große Ansturm ausgeblieben. Dennoch ließen sich am Donnerstag vier Paare trauen. Alle leben sie in Weimar.

Auch wenn damit Rekordzahlen wie am 11.11.11 mit sieben und am 18.08.2018 mit acht Paaren ausblieben: Für einen Wochentag im Winter sind in Weimar selbst vier Paare überdurchschnittlich, hieß es aus der Verwaltung auf Nachfrage. Denn die bevorzugten Hochzeitstermine liegen doch eher in den wärmeren Monaten.

Zu den Paaren des 20. Februar 2020 gehören Sabrina und Christian Weihrauch, die am Vormittag als Dritte vor die Standesbeamtin traten. Die Sozialarbeiterin und der Mitarbeiter eines großen Versandhandels schlossen dabei als 22. Paar dieses Jahres in Weimar den Bund fürs Leben.

Viele Kinder in Weimarer Klinik geboren

Viel deutlicher schlug sich übrigens das Datum in der Geburtshilfe des Sophien-und Hufeland-Klinikums nieder: Bis zum Nachmittag waren bereits fünf Kinder geboren. Drei könnten theoretisch noch hinzukommen, meinte die Leiterin der Abteilung, Dr. Cathleen Heinemann.

Im vergangenen Jahr wurden bis November im Weimarer Standesamt insgesamt 316 Ehen geschlossen. Damit ging ihre Zahl leicht zurück. Mit 90 Paaren kam immerhin fast ein Drittel von auswärts. Heiraten bei Goethe, Schiller oder neuerdings Gropius liegt weiterhin im Trend. Das Potenzial scheint dabei noch längst nicht ausgeschöpft.

Andererseits schlossen 51 Paare aus Weimar die Ehe in der Fremde. Elf Paare heirateten sogar im Ausland und ließen die Eheschließung zu Hause nachbeurkunden. Derweil verzichteten 54 Paare auf einen besonders feierlichen Rahmen und ließen sich am Schreibtisch der Standesbeamten trauen. Und auch das gehört zum Ehegeschehen des Vorjahres: Das Standesamt registrierte eine „Wiederheirat“ und trug 106 Scheidungen ins Eheregister ein.

Große Vielfalt herrschte übrigens bei der Namenswahl. Zwar entschieden sich 219 Paare ganz klassisch für einen gemeinsamen Familiennamen, aber 77 wollten das nicht. Sie wählten die getrennte Namensführung. 20 Eheleute ließen einen Namen vor den Ehenamen stellen oder fügten an diesen einen Namen an.

Sabrina und Christian Weihrauch wählten den gemeinsamen Namen, wenngleich nicht in der althergebrachten Weise: Es ist der Name, den die Ehefrau mit in den gemeinsamen Bund brachte.

