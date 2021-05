Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn 4 zwischen Nohra und Erfurt-Vieselbach in Richtung Frankfurt. (Symbolbild)

Vier Verletzte bei Unfall in Nohra

Nohra. Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Nohra und Erfurt-Vieselbach verletzen sich vier Personen. Es bildet sich für mehrere Stunden Stau.

Vier Personen wurden Montagnacht in einem Toyota bei einem Auffahrunfall verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der Autobahn 4 zwischen Nohra und Erfurt-Vieselbach in Richtung Frankfurt, so die Polizei.

Das Auto fuhr aus bisher unklarer Ursache auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Gegen 5.15 Uhr hatte sich der Stau, der sich in Folge des Unfalls gebildet hatte, aufgelöst und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

