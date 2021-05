Vier Verletzte nach Unfall auf A4 in Nohra - Auto kracht in der Nacht auf Lkw

Nohra. Bei einem Unfall auf der A4 zwischen Nohra und Erfurt-Vieselbach sind vier Personen verletzt worden. Ein Toyota-Fahrer war auf einen Lkw aufgefahren. Es bildete sich für mehrere Stunden Stau.

Vier Personen wurden Montagnacht in einem Toyota bei einem Auffahrunfall verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf der A4 zwischen Nohra und Erfurt-Vieselbach in Richtung Frankfurt, so die Polizei.

Das Auto fuhr aus bisher unklarer Ursache auf einen Sattelzug auf. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Gegen 5.15 Uhr hatte sich der Stau, der sich in Folge des Unfalls gebildet hatte, aufgelöst und der Verkehr konnte wieder ungehindert fließen.

Diebstahl und Graffiti

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag an einem in der Kaufstraße abgestellten Autoanhänger die Plane aufgeschnitten und von der Ladefläche ein Karton Wein entwendet, berichtet die Polizei. Am Samstag haben Unbekannte in der Steubenstraße drei Garagentore mit weißer Farbe besprüht.

In der Paul-Schneider-Straße wurden an insgesamt 4 Wohnhäusern Graffitis mit schwarzer Farbe zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gesprüht. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro.

Gebissen

Am Samstag fuhr ein Radfahrer auf dem Fuß- und Radweg am Golfplatz in Blankenhain. Hier ging zur gleichen Zeit eine Fußgängerin mit ihrem Hund spazieren, berichtet die Polizei. Der Hund, welcher nicht angeleint war, rannte dem Radfahrer hinterher und biss ihm in die rechte Gesäßhälfte. Hierbei wurde seine Radlerhose beschädigt und er musste sich zur Behandlung der Bisswunde ins Blankenhainer Klinikum begeben. Es wurde Anzeige erstattet.

Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 12. Mai gegen 17.45 Uhr kam es am Eingang zum Weimar-Atrium in der Friedensstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wobei der Täter den anderen Mann schlug, trat und bespuckte. Bei Eintreffen der Beamten waren laut Polizei nur noch der Täter und die Zeugen vor Ort. Wer kann Informationen zu dem Geschädigten geben? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter Telefon: (03643) 882-128.

