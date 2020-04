Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viertes Corona-Opfer im Kreis

Das Weimarer Land beklagt ein viertes Todesopfer in der Corona-Krise. Erneut traf es einen Bewohner aus dem Pflegeheim Ettersburg. Die Zahl der Infektionen im Landkreis stieg am Montag um eine. In der Stadt blieb sie zum achten Mal in Folge gleich. Damit sind in Weimar und Umgebung seit Beginn der Pandemie 123 Personen (57 Stadt/66 Kreis) an Covid-19 erkrankt.



Im Weimarer Land sind es derzeit noch 38 Personen, in Weimar 13, die als infiziert gelten. Dazu gehören weiterhin 17 Bewohner des Ettersburger Pflegeheims. Drei von ihnen sind in stationärer Behandlung. Im Weimarer Klinikum wurden am Montag insgesamt noch sechs Corona-Patienten behandelt, die nicht alle aus Weimar stammen. Auf Intensivstation befand sich niemand mehr. Die Zahl der Genesenen liegt weiterhin bei 68 (44/24).

Auch in Quarantäne befinden sich immer weniger Menschen. In Weimar waren es am Montag noch 113 Personen, im Weimarer Land 75. Im Kreis kommen 14 Reiserückkehrer hinzu, die sich in häuslicher Absonderung aufhalten müssen. In der Stadt haben in den vergangenen vier Wochen 1359 Menschen die Quarantäne absolviert. Im Weimarer Land werden dazu keine Zahlen ausgewiesen.