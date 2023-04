Vippachedelhausen feiert furiosen Start in die Kirmes-Saison

Vippachedelhausen. Vippachedelhausen im Nordkreis feiert auch in diesem Jahr als erstes Dorf sein großes Fest.

Mit Bildern und kleinen Videos auf ihrer Facebook-Seite hat die Kirmesgesellschaft die Vorfreude immer weiter gesteigert – am 21. April geht es los: Traditionell startet das Kirmes-Jahr im Weimarer Land in Vippachedelhausen. Zuletzt zeigten die Kirmesmädchen und -burschen in einem Zeitraffer-Clip den Aufbau des Festzeltes auf dem traditionellen Platz am Wege nach Ballstedt, auf dem Grundstück des dortigen Getränkehandels.

Die Kirmes startet traditionell: Am Freitag, 21. April, um 17.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche. Ab 18.30 Uhr präsentiert sich die Kirmesgesellschaft auf dem großen Umzug durch das Dorf, 20 Uhr öffnet die Abendkasse für die erste Party: 21 Uhr steht die Band „XtraWild“ aus Kettmannshausen auf der Bühne.

Am Samstag ab 9 Uhr startet die Ständchen-Tour durch das Dorf. Den Sound für den abendlichen Kirmestanz ab 20.30 Uhr liefert wie im Vorjahr „Musictrain“, und gespannt sind die Vippachedelhäuser auf das rund halbstündige Spaß-Programm am späteren Abend, das die Kirmesgesellschaft einstudiert hat. Diese Show ist auch am Sonntag ab 10.30 Uhr zum Frühschoppen noch einmal zu erleben. Mit Kaffee und Kuchen sowie dem Kindertanz ab 14.30 Uhr klingt das Feier-Wochenende aus.