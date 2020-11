Vippachedelhausen: Regelbetrieb startet wieder am Donnerstag

Vippachedelhausen. Corona-Verdachtsfälle bestätigen sich zum Glück nicht. Erleichterung in der Landgemeinde Am Ettersberg.

Mit Erleichterung hat die Landgemeinde Am Ettersberg das Untersuchungsergebnis von zwei Erzieherinnen des Kindergartens Palmbergknirpse in Vippachedelhausen aufgenommen. Sie hatten am Freitag und Samstag Erkältungssymptome gemeldet. Nach der Vorstellung beim Hausarzt wurde aber am Montag eine Corona-Infektion ausgeschlossen, sagte Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU). Am Dienstag sei zudem vorgesehen, dass die Kindergarten-Leitung auf das Corona-Virus getestet werde.

Angesichts der Verdachtsfälle hatte der Bürgermeister den Betrieb am Montag zunächst bis auf eine Notbetreuung, die zwei Kinder in Anspruch genommen haben, eingestellt. Dies sei in Absprache mit der Kreis-Beigeordneten und dem Gesundheitsamt des Kreises erfolgt. Thomas Heß rechnet damit, dass der Regelbetrieb Donnerstag wieder aufgenommen werden kann.

Die Palmbergknirpse sind die einzige der neun Kindergärten im Zuständigkeitsbereich, welche die Landgemeinde ohne freien Träger selbst bewirtschaftet. Fünf Erzieherinnen betreuen hier aktuell 40 Kinder. Heß dankte vor allem den Eltern das Verständnis in der kurzfristigen Notlage und mahnte trotz der Entwarnung, Erkältungssymptome ärztlich abklären zu lassen.