Vippachtal akzeptiert Angler-Verbund-Ausschluss nicht

Krautheim. Der Vorstand des Anglervereins Vippachtal hat den Ausschluss aus dem Gesellschaftervertrag der Interessengemeinschaft (IG) Großbrembach als unwirksam bezeichnet. Mit einem offiziellen Statement, erstellt mit Unterstützung der Erfurter Anwaltskanzlei Buck & Collegen, reagierte Vereinsvorsitzender Torsten Weedermann im Namen des Vorstandes auf Aussagen von IG-Vertreter Heinz Klapperstück aus Berlstedt (unsere Zeitung berichtete).

Nach dem Gesellschaftervertrag der IG, die sich 1992 als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gründete, „ist eine Beendigung des Gesellschaftsverhältnisses gar nicht möglich“, heißt es in der Stellungnahme. „Damit haben die Mitglieder des AV Vippachtal auch weiterhin das Recht auf die begehrten Erlaubnisscheine.“

Diese sind neben dem Fischereischein (umgangssprachlich auch als Angelschein bekannt) notwendig, um an den rund 20 von der IG Großbrembach bewirtschafteten Gewässern, viele davon im Nordkreis des Weimarer Landes, offiziell angeln zu dürfen. Die IG hatte den rund 180 Mitgliedern des AV Vippachtal nach dessen Ausschluss angeboten, ohne zusätzliche Kosten und mit gleichen Jahresbeiträgen wie bisher zu einem der drei verbleibenden Vereine zu wechseln (AV Nördlicher Ettersberg, Weimarer Angelfreunde oder AV Unstrut) – als Voraussetzung, um die Erlaubnisscheine für 2021 zu bekommen.

Zu der Gesellschafterversammlung am 3. Dezember, die über den Ausschluss befand, sei der AV Vippachtal nicht eingeladen gewesen, heißt es in der Stellungnahme weiter. Das Ergebnis habe der Vorstand lediglich dem Protokoll dieser Versammlung entnommen. Es gebe keinen Kündigungsgrund – die von der IG veröffentlichten und von Klapperstück gegenüber unserer Zeitung genannten Gründe seien „unzutreffend“.

Die Fischereikontrolle am Stausee Großbrembach, deren Unterlassen die IG dem Verein vorwirft, habe der AV Vippachtal jährlich in Kontrollberichten bei der Unteren Fischereibehörde des Kreises Sömmerda dokumentiert. Auch den nicht sorgsamen Umgang mit Technik der IG weist Vippachtal zurück: Ein inzwischen defekter Rasenmäher sei bereits bei seiner Anschaffung als Gebrauchtgerät mit Fehlern behaftet gewesen und „durch einen anderen IG-Mitgliedsverein beschädigt“ worden. Das Aus für ein Kontrollboot, gekauft in den frühen 90er-Jahren, sei durch „normalen Verschleiß“ begründet.