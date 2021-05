Virologe Hendrik Streeck spricht bei Weimarer Reden

Weimar. Was der Wissenschaftler zum Leben mit Corona zu sagen hat.

Im Rahmen „Weimarer Reden“ mit dem Motto „Offene Herzen“ ist am Pfingstsonntag, 23. Mai, Hendrik Streeck zu Gast im DNT. Pandemiebedingt wird die gemeinsame Veranstaltung mit der Stadt ab 11 Uhr im Live-Stream übertragen.

Der Direktor der Virologie und des Instituts für HIV-Forschung am Uni-Klinikum Bonn wirbt für „Pragmatismus in der Pandemie“. Streeck sagt, die Gesellschaft müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Daher seien Perspektiven zu formulieren, die helfen, Ängste abzubauen und an gesellschaftliche Gepflogenheiten anzuknüpfen, die wieder Gemeinschaftlichkeit ermöglichen.

Tickets (10,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro) gibt es bis 15 Minuten vor Beginn und im Gegenzug den Link zum Live-Stream.

www.nationaltheater-weimar.de