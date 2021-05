Weimarer Reden 2021 mit Prof. Dr. Hendrik Streeck: Pragmatismus in der Pandemie, im DNT.

Es war diesmal nicht die große mediale Bühne, aber immerhin Weimars altehrwürdiges Nationaltheater, in dem der bekannte Bonner Virologe Prof. Hendrik Streeck am Pfingstsonntag sprach. Auch als Gast der „Weimarer Reden“ plädierte er für Pragmatismus in der Pandemie. Ganz pragmatisch bat ihn OB Peter Kleine auch um einen Eintrag ins Gästebuch der Stadt.