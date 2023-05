Virtuoser Nachwuchs gemeinsam auf Tour

Der Konzertsaal in Belvedere öffnet sich bereits am 5. Mai fürs Kammermusikprojekt.

Weimar. Ostdeutsche Musikgymnasiasten geben in den kommenden Tagen Kammerkonzerte in Berlin, Dresden und in Weimar. Das erste in Belvedere erklingt bereits am 5. Mai.

Zu einem gemeinsamen Kammermusikprojekt trafen sich in diesen Tagen die ostdeutschen Musikgymnasien in Dresden. Insgesamt 25 Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Ensemblegrößen und -besetzungen erarbeiteten ein Programm, das am Freitag, 5. Mai, um 18.30 Uhr auch im Konzertsaal des Musikgymnasiums Schloss Belvedere zur Aufführung kommt. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten des Vereins „German Doctors“ im Rahmen der Unesco-Projektschultätigkeit wird gebeten.

Am Kammermusikprojekt beteiligt sind neben Weimars Musikgymnasium auch das Musikgymnasium „Carl Philipp Emanuel Bach“ in Berlin sowie das sächsische Landesgymnasium für Musik in Dresden. Die Probenphase fand unter Leitung von Dozenten und Professoren der Weimarer Liszt-Hochschule, der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden und der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin statt. Aus Weimar arbeitet Professor Christian Sprenger mit dem Blechbläserensemble.

Zu einem weiteren Konzert wird am Samstag, 6. Mai, in den Krönungskutschen-Saal Neuer Marstall in Berlin eingeladen. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Christian Sprenger und Karlheinz Stockhausen. Die Kooperation zwischen den ostdeutschen Musikgymnasien besteht seit mehreren Jahren. Zum zweiten Mal findet nun ein Projekt mit großen Kammermusikbesetzungen statt. Nur wenige Tage später werden 13 Schülerinnen und Schüler des Musikgymnasiums Schloss Belvedere erneut in Berlin auftreten – beim Lunchkonzert am 10. Mai im Foyer der Berliner Philharmonie. Bereits seit 2011 erhält das Musikgymnasium regelmäßig Einladungen zu Lunchkonzerten in Berlin.