Hans-Josef Riethmüller ist Pfarrer in der Herz-Jesu-Pfarrei

„Riskante Träume“ steht am DNT. Träume, prophetische Visionen von Frieden und Abrüstung bleiben nicht frei von Risiken und Nebenwirkungen. DDR-Bürger, die vor 40 Jahren das Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ auffällig an der Kleidung trugen, mussten Repressalien fürchten. Dabei enthielt damals das Jugendweihebuch sogar ein Foto von jener monumentalen Skulptur, welche die Sowjetunion der UNO in New York gestiftet hatte.

Am ersten Adventssonntag 2022 lesen wir in den Gottesdiensten die Friedensvision aus Jesaja 2: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen.“ Vom Propheten hören wir Heiligabend: „Jeder Stiefel, der dröhnend daherstapft, jeder Mantel, der mit Blut befleckt ist, wird verbrannt... Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt… man nennt ihn Fürst des Friedens“. Er hatte als Prediger wahrlich „riskante Träume“: „Selig, die keine Gewalt anwenden… Selig, die Frieden stiften.“

„Give Peace a Chance“ sang John Lennon 1969 gegen den Vietnamkrieg. Starke Stimmen gegen den Ukrainekrieg finden sich in Friedenskonzerten und -gebeten. – „O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu…“ (Adventslied).