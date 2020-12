Volkshochschule Weimar bricht Kurse ab

Der Kursbetrieb der VHS ruht, die Anmeldung am Graben bleibt vorerst offen.

Die Volkshochschule hat am Montag ihren Kursbetrieb abgebrochen. „Uns liegt die Weiterbildung natürlich sehr am Herzen“, so Leiter Ulrich Dillmann, „aber ebenso die Gesundheit und das Wohlergehen der Teilnehmenden. Die Volkshochschule plant, ab dem 10. Januar alle Kurse weiterzuführen, soweit die Corona-Einschränkungen dies zulassen. Komme es zu Stundenverkürzungen, würden den Teilnehmenden die entsprechenden Kursgebühren gutgeschrieben oder erstattet.

Die Volkshochschule bat für die Entscheidung um Verständnis. Die Anmeldung am Graben 6 bleibe auch im Lockdown für Anfragen vorerst geöffnet.