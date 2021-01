Volkshochschule Weimar beendet Kurse aus dem Herbstsemester

Weimar. Der bis vorläufig Ende Januar verlängerte Lockdown hat die Volkshochschule (VHS) Weimar veranlasst, sämtliche unterbrochenen Kurse des Herbstsemesters 2020 nun zu beenden. Das teilte die Einrichtung am Mittwoch in einer Presseinformation mit.

Die Kursgebühren werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Angaben zufolge nur anteilig berechnet. „Gebühren für ausfallende Stunden gehen natürlich nicht verloren, sondern werden gutgeschrieben und bei einer nächsten Kursbuchung angerechnet“. Auf Wunsch sei aber auch eine Erstattung der anteiligen Kursgebühren möglich.

Die Geschäftsstelle der VHS am Graben 6 nehme entsprechende Anträge entgegen.

Auf einzelne Veranstaltungen, die für den Februar 2021 geplant sind, hätten diese Regelungen vorerst keinen Einfluss, betonte die Volkshochschule.

Deren Leiter Ulrich Dillmann hat bei den Kursteilnehmenden „angesichts der außergewöhnlichen und schwierigen Pandemielage um Verständnis“ gebeten und hofft, dass mit dem Frühjahrssemester die Einschränkungen an den Volkshochschulen zumindest schrittweise wieder aufgehoben werden: „Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Semester Kursteilnehmer auch wieder persönlich in der VHS begrüßen können. Für den Fall, dass das nicht durchgehend funktioniert, haben wir angesichts der Pandemie aber noch stärker als bisher Digitalkurse in unser Angebot aufgenommen“, so Ulrich Dillmann abschließend.