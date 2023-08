Volkshochschule Weimar informiert auf dem Theaterplatz

Weimar. Die Volkshochschule Weimar bietet vor dem Herbstsemester einen Informationsstand mit Material zu allen Angeboten.

Pünktlich vor Beginn des neuen Herbstsemester, das am 4. September startet, informiert die Volkshochschule Weimar über ihre neuen Angebote. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter empfangen Interessenten mit dem Lastenrad Lara, gefüllt mit umfangreichen Informationsmaterial am kommenden Donnerstag, 17. August, auf dem Theaterplatz. Besucher sind laut Pressemitteilung von 10 Uhr bis 16 Uhr willkommen. Bei schlechtem Wetter ziehen die Mitarbeiter ins Atrium vor dem dortigen Buchhandel um.

Neben den gängigen Kursen in den Bereichen Politische Bildung, Gesellschaft, Kulturelle Bildung, Gesundheit, Sprachen, Integration oder Berufliche Bildung und IT informieren die Mitarbeiter der Volkshochschule auch wieder über Sonder- und Einzelveranstaltungen, Online- und Hybridkurse. Ein besonderes Augenmerk fällt in diesem Semester auf die Ausstellung „Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur“, die in Zusammenarbeit mit der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur am Donnerstag, 24. August, um 17.30 Uhr in der Volkshochschule eröffnet wird und später bundesweit zu sehen sein soll.

Das Programmheft und weitere Infos zum Herbstsemester finden Interessierte auch unter www.vhs-weimar.de.