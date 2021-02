Vollsperrung am Langen Jakob in Weimar

Gesperrt wird am Mittwoch und Donnerstag kommender Woche die Jakobstraße am Jakobsplan 1. Dort entfernt die Baufirma die Baustelleneinrichtung am sanierten Studentenwohnheim, damit das Umfeld hergerichtet werden kann. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei. In der Mensa am Park stehen derweil die Rohbauarbeiten vor dem Abschluss und der Ausbau an. Das wollen Studierendenwerk und Minister Tiefensee am 9. März in Augenschein nehmen und den Richtspruch hören.