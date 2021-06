Weimar. Ein Mobilkran für den geplanten Anbau am Kindergarten wird am 10. Juni aufgestellt.

Eine Vollsperrung wird am Donnerstag, 10. Juni, von 9 bis voraussichtlich 13 Uhr auf der William-Shakespeare-Straße in Höhe des Kindergartens Kirschbachtal bestehen, zeitgleich auch eine Ersatzbushaltestelle in der Fridtjof-Nansen-Straße. Für den angekündigten Bau des Kinderwagen-Abstellraumes wird am Kindergarten ein Mobilkran aufgestellt. Als Umleitung dient die Zöllnerstraße.