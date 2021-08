Eine Vollsperrung mit Umleitung gilt ab Montag, dem 9. August, für voraussichtlich zwei Wochen in der Straße Am Teiche in Taubach (Symbolbild).

Weimar. Binnen zwei Wochen soll die Fahrbahn der Straße Am Teiche repariert werden.

Auf zwei Wochen veranschlagt die Stadtverwaltung die notwendige Zeit für die Reparatur der Fahrbahn in der Straße Am Teiche in Taubach. Diese wird daher ab Montag, dem 9. August, bis voraussichtlich Freitag, dem 20. August, voll gesperrt. Als Umleitung dient die Straße Am Brückenberg. „Die Busanbindung wird gewährleistet“, betonte die Stadt, ohne Details zu nennen.