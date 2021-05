Vollsperrung, Verletzter und hoher Schaden nach Unfall in Weimar - Mann von Hund angesprungen und verletzt

Die Polizei meldet diese Vorfälle aus der Region Weimar.

Ein Verletzter, Vollsperrung und erheblicher Schaden nach Unfall

Eine verletzte Person und erheblicher Schaden waren Dienstag früh die Folge eines Unfalls auf dem Stadtring in Weimar. Ein 42-jähriger Seat-Fahrer übersah beim Abbiegen auf die Trierer Straße vom Theodor-Hagen-Weg einen dort fahrenden VW. Beide Fahrer konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden, wobei der Seat-Fahrer leicht verletzt wurde. Durch den Unfall war der Stadtring kurzzeitig voll gesperrt.

Frau wendet Haftbefehl ab

Dienstagmittag wurde eine 56-jährige Frau zu Hause in der Weimarer Nordvorstadt aufgesucht, für die ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Dazu kam es, weil die Frau versäumte eine verhangene Geldstrafe zu begleichen. Ihr drohte eine 50-tägige Haftstrafe. Diese konnte sie jedoch durch Zahlung der Strafe abweisen.

Mann von Hund angesprungen und verletzt

Leicht verletzt wurde am Dienstagnachmittag ein 64-Jähriger als er von einem Hund angesprungen wurde. Während der Gassi-Runde erblickte der Weiße Schäferhund den Nachbarn und sprang an ihm hoch. Dabei verursachte er mit seinen Krallen mehrere Kratzwunden am Bein des Mannes.

14-jähriger Ladendieb

In einem Supermarkt des Atriums wurde Dienstagabend ein 14-Jähriger beim Ladendiebstahl erwischt. Ein Mitarbeiter des Marktes sah den Jungen, wie er sich mehrere Lebensmittel in den Rucksack steckte und den Laden ohne zu zahlen wieder verlassen wollte. Da es sich um einen Minderjährigen handelte, wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Denen war der junge Mann bestens bekannt. Neben einer Anzeige konnten die Beamten auch gleich einen Beschluss des Gerichtes gegen den Jugendlichen umsetzen. Sein Handy sollte beschlagnahmt werden.

Diebe suchen Baustelle heim

Auf einer Baustelle nahe der Bundesagentur für Arbeit machten sich über das Pfingstwochenende Diebe zu schaffen. Sie entwendeten mehrere Teile einer Mischanlage sowie Equipment aus zwei abgestellten Baggern. Eine genaue Höhe des Wertes der entwendeten Gegenstände ist noch nicht bekannt. Zeugen, die während des Wochenendes relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden. (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de)

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen