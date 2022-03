Vollsperrung zwischen Schützengasse und Schillerstraße in Weimar

Weimar. Am Montag, 7. März wird der Fußweg zwischen Schützengasse und Schillerstraße bis einschließlich Mittwoch, 9. März voll gesperrt.

Auf eine Vollsperrung des Fußgängerdurchgangs an der Hummelstraße müssen sich Passanten ab diesen Montag, 7. März, um 10 Uhr einstellen. Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung mitteilte, soll die Sperrung des Fußwegs zwischen Schützengasse und Schillerstraße bis einschließlich Mittwoch, 9. März, um 17 Uhr dauern. In dieser Zeit wird der Schutzasphalt auf dem Weg abgefräst. Fußgänger können über die Schützengasse in Richtung Theaterplatz verkehren.