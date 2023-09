Vom Dorffest bis zur Galerie im Weimarer Land

as Herbstfest in Oßmannstedt schaut auf eine langjährige Tradition zurück.

Oßmannstedter Vereine laden an diesem Samstag zur 26. Auflage ihres Herbstfestes ein. Ein Überblick über das Programm.

Herbstfest Oßmannstedtzum ersten Mal in Parkhalle

Zur 26. Auflage des örtlichen Herbstfestes laden am Samstag, 16. September der Oßmannstedter Feuerwehrverein, der Kirmes- und Trachtenverein und der Sportverein ein. Was in diesem Jahr neu ist: Der feierliche Start in den Herbst soll erstmalig in der örtlichen Parkhalle stattfinden.

Geparkter VW stoppt in Apolda einen Geister-Toyota

Gestern Morgen machte sich in der Jenaer Straße in Apolda ein Toyota selbstständig. Wie die Polizei mitteilte hatte die 19-Jährige Fahrerin wohl vergessen, sowohl die Handbremse anzuziehen als auch einen Gang einzulegen. So sei ihr Wagen ungehindert gegen einen dahinter geparkten VW gerollt. Bei der Kollision wurde lediglich das Kennzeichen des VW leicht beschädigt.

Weitere Gemälde und Grafikenergänzen Galerie Villa Sonneck

Der Kurator (Galerie Villa Sonneck, Bad Sulza), Bernhard Heinzelmann (Foto), fügte der Sammlung nun weitere Werke der Künstler Karl Holfeld und Georg Judersleben hinzu – eine Schenkung. Tochter Fredereke hilft ihm.