Vom Wackelfall zum Denkmal

Hoffentlich dringt die gute Kunde bis zu Anita Bach nach Prerow durch: der „Lange Jakob“ ist mit etlicher Verspätung endlich fertig saniert. Und ist damit endlich so hergestellt, wie die Architektin, die von 1967 bis 1972 das Projektierungsbüro des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen an der damaligen HAB Weimar leitete, das Studentenwohnheim von der rein baulichen Seite her auch geplant hatte.

Was ohne ihr Wissen auf der Baustelle geschehen ist, trieb bei der Entkernung Kennern das Entsetzen ins Gesicht. Ein Beispiel von vielen: Der Zwischenbau mit Treppenhaus und Fahrstuhl war nicht richtig mit den beiden Wohnkomplexen verbunden. Dass der „Lange Jakob“, der 1972 eingeweiht werden konnte, nicht eines Tages einfach auseinander geklappt ist, darf als Glücksfall bezeichnet werden. Was an Erdbeben fehlte, um dem Gemäuer den Garaus zu machen, stiftete später verbal Weimars zweiter Nachwende-Oberbürgermeister Klaus Büttner: Er wollte Weimars einziges Innenstadt-Hochhaus abreißen lassen. Aus diesen Plänen ist zum Glück nichts geworden. Und heute steht das Ensemble als Kult unter Denkmalschutz.