Vom Werdegang Thüringer Firmen

In einer neuen Vortragsreihe der Volkshochschule Weimar werden sechs bedeutende Wirtschaftsunternehmen aus Thüringen von ihrer Gründung an untersucht. Dabei wird unter anderem ihr Wirtschaften über unterschiedliche politische Systeme hinweg bis heute dargestellt. Die Unternehmen gehören unterschiedlichen Branchen an und sind alle Beispiele für Kontinuität im Wandel. Über diese lange Entwicklung der Firmen lasse sich hervorragend deutsch-deutsche Geschichte nacherzählen. Im ersten Vortrag am 16. September geht es um die Firmen- und Stiftungsgeschichte von Carl Zeiss und Otto Schott in Jena. Dozentin ist dann Annette Seemann. Für den Vortrag, der um 18.30 Uhr am Graben 6 im Raum 304 stattfindet, können sich Interessierte noch bis Donnerstag, 10. September, anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. red