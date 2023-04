Von Abendmahl-(zeit) bis Skatturnier: Aktuelle Veranstaltungen in der Region Apolda

Kurz und Knapp, was in den nächsten Tagen in Apolda und Umgebung los ist.

Abendmahlsfeier kirchlich und kulinarisch in Wickerstedt

Für den 6. April (Gründonnerstag) wird 18 Uhr in den Gemeinderaum Wickerstedt eingeladen. Christen gedenken an das letzte Abendmahl mit Jesus und an seine Fußwaschung für die Jünger. Die Teilnehmer wollen miteinander Abendmahl feiern und hernach gemeinsam speisen, wobei man sich auf selbst gemachte kulinarische Mitbringsel freue, heißt es.

Bundesparlamentarier hält Sprechstunde in Apolda

Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Linke) bietet am heutigen Dienstag (4. April) seine Sprechstunde für die Bürgerinnen und Bürger in seinem Apoldaer Wahlkreisbüro in der Ackerwand 11 an. Interessierte können ihn dort in der Zeit von 15 bis 17 Uhr persönlich fragen oder in dieser Zeit unter Telefon: 03644/5182345 anrufen.

Umbau sticht Backtag in Großromstedt

Der für den 7. April geplante Backtag in Großromstedt fällt aus. Der neue Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekanntgegeben, teilt Ortschaftsbürgermeister Andreas Schneider mit. Grund für die Verschiebung sind noch anstehende Umbauarbeiten im örtlichen Backhaus.

Reizen bis einer aussteigtbeim Skatturnier in Apolda

Zu einem offenen Skatturnier wird am Mittwoch (5. April) in die Gaststätte „Kaiserkrone“ in Apolda gebeten. Beginn ist 18 Uhr. Das Startgeld beträgt fünf Euro.