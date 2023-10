Von Basketball bis Schwungtuch: Weimarer Pflegeeinrichtung will neues Format etablieren

Weimar. Bewegungsevent des Friedrich-Zimmer-Hauses in Weimar mit tatkräftiger Unterstützung: Das haben die Bewohnerinnen und Bewohner erlebt.

Das Team des Friedrich-Zimmer-Hauses in Weimar hat sich unlängst ein Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner ausgedacht. Als auf Demenz spezialisierte Pflegeeinrichtung wurde das Hauptaugenmerk dabei auf Sport und Bewegung gelegt, einem wichtigen Aspekt im Umgang mit der Krankheit. „Daher lag es nahe, ein gemeinschaftliches Sport- und Bewegungsevent zu organisieren“, so Felix Klug, der derzeit als Student und in seiner Praxiszeit im Friedrich-Zimmer-Haus tätig ist. Bei der Durchführung wurde die Einrichtung tatkräftig unterstützt. „Über die Zusammenarbeit mit Freiwilligen des Stadt-Sport-Bundes sowie mit den durch die Zeitung aufmerksam gewordenen Helfern hat sich das Team um Einrichtungsleiter Thomas Börner sehr gefreut“, resümiert er.

Beim Dosen-und-Ringe-Werfen, Kegeln, am Basketballkorb und dem gemeinschaftlichen Spiel mit dem Schwungtuch sind die Bewohner regelrecht aufgeblüht, so Klug weiter. „Mit voller Motivation und einer großen Portion guter Laune haben sie sich beteiligt und großartige Leistungen erzielt.“ Preise und Urkunden gab es neben Freude und Gemeinschaftsgefühl auch.

Das wurde anschließend beim gemeinsamen Mittagessen mit nachfolgender Siegerehrung gefeiert. „Ausgelassene Stimmung und strahlende Gesichter zeugten vom vollen Erfolg der Veranstaltung“, so Felix Klug. „Dies war auch im Nachhinein noch spürbar und so manch einer erzählte, zurück auf dem Wohnbereich, stolz von seinen Erlebnissen, Leistungen und Preisen“, sagt er und könnte sich vorstellen, dass das neue Format vielleicht auch zur Tradition werde.