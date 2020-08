„Von Delacroix bis Warhol“

Zu einer rund einstündigen Kuratorenführung durch die Sonderausstellung „Von Delacroix bis Warhol. Schenkungen von Wilhelm Winterstein“ wird am Donnerstag, 13. August, 16 Uhr, in das Schiller-Museum eingeladen. Gezeigt werden rund 90 Grafiken, Zeichnungen und Gemälde. Die Führung gewährt Interessierten einen exklusiven Einblick in die europäische Meisterzeichenkunst.