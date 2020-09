Von den Frühjahrstagen ins Kunstfest Weimar

Die Thüringer Symphoniker sind am Mittwoch beim Preisträgerkonzert in der Weimarhalle zu hören.

Weimar. Preisträgerkonzerte der Kompositionswettbewerbe für Akusmatik und Orchester finden in Weimar statt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am 8. und 9. September um jeweils 19.30 Uhr finden die beiden Preisträgerkonzerte der internationalen Kompositionswettbewerbe für Akusmatik und Orchester in Weimar statt.

Die Wettbewerbe wurden im Rahmen des internationalen Festivals für zeitgenössische Musik – den 21. Weimarer Frühjahrstagen – ausgeschrieben. Das Festival konnte zum Teil bereits zu Pfingsten stattfinden, die Preisträgerkonzerte mussten aufgrund der Corona-Pandemie aber auf den September verlegt werden. Veranstaltet werden sie vom Verein „via nova“, wobei die Konzerte kurzfristig ins Kunstfest gerückt sind.

Bereits im Februar hatte eine Jury die Werke von Jascha Hagen, Clemens von Reusner und Damian Gorandi ausgewählt. Die Finalisten sind nun eingeladen, sie am Dienstag, 8. September, im Mon Ami zur Aufführung zu bringen. Außerdem stehen Werke der Thüringer Komponisten Robin Minard, Paul Hauptmeier und Robert Rehnig außerhalb des Wettbewerbes auf dem Programm.

Am Mittwoch folgt das Preisträgerkonzert für Orchester im großen Saal der Weimarhalle. Das Wettbewerbskonzert spielen erstmals die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung ihres Chefdirigenten Oliver Weder. Die Finalisten des Orchesterwettbewerbs Christoph Breidler, Frédéric Perreten und Junghoon Nam wurden eingeladen, ihre Werke mit den Thüringer Symphonikern einzustudieren. Die Preisträger-Stücke werden am Mittwoch präsentiert, wobei außerdem Werke der Thüringer Komponisten Giordano Bruno do Nascimento und Johannes K. Hildebrandt auf dem Programm stehen. Diese laufen außerhalb des Wettbewerbes.