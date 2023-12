Von Geschäftsaufgabe bis Expansion: Die Pläne der Wirtschaft im Weimarer Land

Apolda Ergebnis der IHK-Befragung zur Standortzufriedenheit und zu Zukunftsaussichten bei den Betrieben im Weimarer Land.

Bei der Unternehmensbefragung der IHK Erfurt zur Standortzufriedenheit und den Zukunftsaussichten haben Betriebe im Weimarer Land die Durchschnittsnote 2,9 vergeben, womit der hiesige Landkreis als Wirtschaftsstandort mit 0,1 Notenpunkten geringfügig über dem Mittel in Nord-, Mittel- und Westthüringen liegt.

Das Ergebnis der Analyse ist im Detail durchaus heterogen und im Einzelfall alarmierend. So ziehen aktuell 7,4 Prozent der Unternehmen eine Verkleinerung oder sogar eine Geschäftsaufgabe in Betracht und sehen 2,6 Prozent die Notwendigkeit einer Investitionsverlagerung ins Ausland. Wegen der sich überlagernden Krisen und der schwächelnden Konjunktur gaben mehr als die Hälfte (57,4 Prozent) der befragten Unternehmer an, dass zumindest in den nächsten drei Jahren keine Erweiterungen oder Neueinstellungen geplant sind und lediglich die Aufrechterhaltung des Ist-Zustandes das erklärte Ziel ist.

Doch nicht jeder leidet gleichermaßen unter der Krise. So gibt es auf der anderen Seite mit 17 Prozent eine Reihe an Betrieben, die die Schaffung neuer Arbeitsplätze planen. 13,8 Prozent der Unternehmen wollen am Standort räumlich expandieren.

Wo drückt der Schuh? Und was kann das Weimarer Land richtig gut? Hierzu wurden die Entrepreneure von der IHK Erfurt zu nicht weniger als 56 harten und weichen Standortfaktoren befragt, wobei es jeweils die Bedeutung und die Zufriedenheit einzuschätzen galt. Im Tätigkeitsgebiet fragte die IHK rund 10.000 Betriebe ab, von denen es 1.471 Rückmeldungen gab, was einer Rücklaufquote von 14,9 Prozent entspricht.

Gut sei etwa die Anbindung an Landes- und Fernstraßen, seien niedrige Büro- und Gewerbemieten sowie Personalkosten. Positiv sei auch die Versorgungssicherheit sowie die Kinderbetreuung im Landkreis. Abschließend wurden die Marktnähe und Netzwerke in der Region als positiv eingeschätzt. Die räumliche Nähe zu Beschaffungsmärkten und Zulieferern sowie zu Absatzmärkten sind hier ausschlaggebend.

Verbessert werden müsste der Öffentliche Nahverkehr und das Baustellenmanagement beim Straßenbau. Eher dürftig sei auch die Versorgung mit Breitbandinternet. Für sehr große Probleme sorgen die im Vergleich sehr hohen Strom- und Gaspreise, aber auch die Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern. Noch ausbaufähig sei die kommunale Wirtschaftsförderung sowie das Standortmarketing. Große Kritik weckt das Thema Fachkräfte und damit verbunden die Bildung, was sich an schulisch schwachen Schulabgängern als Bewerbern niederschlage.

Auf Nachfrage dieser Zeitung heißt es, dass die erzielten Ergebnisse als repräsentativ angesehen werden müssten und die Rücklaufquote verhältnismäßig gut sei. „In allen befragten Städten und Landkreisen ist die nach wissenschaftlicher Einschätzung die kritische Masse an Antworten eingegangen und wir haben ein ganz übliches Ergebnis erzielt. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen im Daily Business der Unternehmen ist die Erwartung einer höheren Beteiligung illusorisch“, so IHK-Sprecherin Sophia Schrock.

Die vollständigen Auswertungen der Standortanalyse können in der Online-Publikation auf der IHK-Website nachgelesen werden. Auf den Seiten 82 bis 87 sind die Ergebnisse für das Weimarer Land zu finden: www.ihk.de/erfurt/standort23