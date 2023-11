Weimar. Die Kinderuni Weimar lädt zur dritten Vorlesung des aktuellen Wintersemesters ein. Das ist das Vorlesungsthema.

Zum dritten Mal im Wintersemester 2023 lädt die Kinderuni Weimar am Mittwoch, den 15. November, um 16 Uhr, alle interessierten Kinder in den Hörsaal A der Bauhaus-Uni in die Marienstraße 13c. Die Vorlesung hat den geheimnisvollen Titel: „Von großen und kleinen Bauklötzen und dem Raum dazwischen“.

Die Architektin und Künstlerin Julia Heinemann von der Bauhaus-Universität Weimar stellt sich und den Juniorstudierenden folgende Fragen: Können Wände sprechen? Feiern Häuser auch Geburtstag? Und wie schmeckt eine Schule?

Die Kinderuni ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet und kostenfrei. Für die Vorlesung sind mit Stand Freitag noch Plätze frei. Informationen und Anmeldung unter www.kinderuni-weimar.de