Stefanie Lachmann (M.) und Anja Pfotenhauer-Wolleschensky (r.) von der Ehrenamts-Agentur der Bürgerstiftung, im Bild mit der Vorstandsvorsitzenden Doris Elfert, suchen in Corona-Zeiten neue Einsatzorte für ehrenamtlich Engagierte.

Weimar. Ehrenamtlich Engagierten sollen in der Corona-Krise neue Einsatzbereiche erschlossen werden.

Von Hausaufgabenhilfe via Skype bis Telefon-Patenschaften

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Hausaufgabenhilfe via Skype bis Telefon-Patenschaften

Die Bereitschaft, in Krisenzeiten zu helfen, ist groß. Das erfährt die Ehrenamtsagentur der Bürgerstiftung Weimar täglich neu. Obwohl es viele Möglichkeiten des kontaktfreien Engagements von Zuhause aus gäbe, ist die Resonanz der Einrichtungen jedoch verhalten, teilte Stefanie Lachmann, Ehrenamtsagentur, mit. Die Palette kontaktfreier Unterstützung reiche vom Mitglieder anschreiben und der Übernahme von administrativen Tätigkeiten über Dolmetschen und Hausaufgabenhilfe via Skype & Co.

Auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit bieten sich Chancen. Stefanie Lachmann nennt die Aktualisierung von Homepages, das Erstellen von Social Media Beiträgen, Flyern, Spendenaktionsmaterial, von Videos oder Fotos. Telefon- oder Video-Patenschaften könnten übernommen werden. Besonders interessant: Beratung und Unterstützung bei digitalen Angeboten von Vereinen und Hilfe bei der Schaffung technischer Voraussetzungen.

Vereine und Einrichtungen sind weiterhin aufgerufen, ihren Bedarf zu überdenken, damit die vielen sprungbereiten Menschen tätig werden können und nicht frustriert denken, man brauche keine Hilfe. Die Ehrenamts-Agentur freut sich über entsprechende Angebote.